Тирасполь, 2 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Ситуации в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта стала темой обсуждения на состоявшемся в Тирасполе совещании президента ПМР Евгения Шевчука с руководителями силовых министерств республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков доложил о том, что ситуация в Зоне безопасности остается сложной и нуждается в пристальном внимании.

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Он представил участникам совещания информацию о вводе Молдавией в мае в одностороннем порядке в населенный пункт Вадул-луй-Водэ, входящий в Зону безопасности, подразделений внутренних войск — карабинеров.

«По существующей практике ввод соответствующих подразделений в Зону безопасности для охраны общественного порядка, особенно в летний период, всегда осуществляется исключительно под контролем военных наблюдателей. В данной ситуации мы видим, что извещение поступило намного позже, чем начались сами мероприятия», — сказал Беляков.

Данный вопрос, по его словам, будет включен в повестку дня очередного заседания Объединенной контрольной комиссии.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Президент, в частности, намерен представить ряд инициатив, направленных на «создание условий по защите информационной безопасности республики и недопущению распространения сведений, составляющих государственную тайну в СМИ и глобальной сети интернет».

Шевчук также предложил внести изменения в действующие нормативные акты в плане дополнительной защиты должностных лиц от «оскорблений и клеветы».