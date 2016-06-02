Иваново, 2 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Ивановской области с начала 2016 года зарегистрирован четырехтысячный новорожденный. Его родителей при выписке из роддома поздравил губернатор Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

kremlin.ru Дмитрий Медведев посещает роддом

В 2015 году в Ивановской области на свет появилось более 11 тыс. детей. Как уточнили в ведомстве, в регионе на протяжении нескольких лет показатель рождаемости растет. В то же время за первый квартал текущего года в Ивановской области вырос показатель младенческой смертности. Он составил 8,6% (25 случаев) против 3,3% (девять случаев) за этот же период 2015 года. Глава региона Павел Коньков потребовал у профильных ведомств разобраться в причинах и выработать соответствующие решения.

По словам медиков, на рост показателя повлияло увеличение количества преждевременных родов. Значительная часть недоношенных родились с экстремально низкой массой тела. Кроме того, отделение реанимации новорожденных ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова — единственное в Ивановской области, последние годы работало с повышенной нагрузкой, обслуживая и пациентов из соседних регионов.

Для улучшения ситуации в данном направлении в регионе откроют ещё одно отделение детской реанимации. Оно будет работать на базе областной детской клинической больницы. Как отмечают специалисты, клиника станет полноценным дублером реанимационного отделения НИИ материнства и детства.

Отметим, по оценке Минздрава России, Ивановская область является одним из лидирующих регионов в работе по снижению детской и младенческой смертности.