Москва, 2 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Кремле напомнили о словах, сказанных в МИД РФ относительно позиции РФ по размещению полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Соответствующее заявление для журналистов сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

«Мог бы только еще раз напомнить вчерашнее разъяснение, которое вчера сделал, если не ошибаюсь, Григорий Карасин», — сказал Песков.

По его словам, ситуация является «очень простой», поскольку «утверждение о том, что в записях бесед «нормандской четверки» содержатся некие индикации того, что российская сторона дала согласие на размещение некоей полицейской миссии ОБСЕ, не соответствует действительности».

Песков подчеркнул, что «никаких индикаций» на этот счёт нет, равно как и договорённостей.

Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что у Кремля «есть готовность обсуждать эту тему», но лишь «при том понимании, что принятие каких-либо решений без учета позиции представителей Донбасса не представляется возможным». При этом он уточнил, что речь идёт о наблюдателях на линии разграничения.

Напомним, накануне замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил о том, что власти Российской Федерации не давали никакого согласия на размещение военизированной миссии ОБСЕ или какой-либо другой организации в Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, давала ли Россия согласие на размещение военизированной миссии в Донбассе, Карасин заявил, что Москва собирается обсуждать подобные вопросы в рамках сложившихся форматов.

«В первую очередь, это контактная группа, которая соберется в Минске, а также ОБСЕ, в рамках которой соответствующее решение и должно быть принято». Он также подчеркнул, что на данный момент Москва не давала никакого согласия на размещение военизированной миссии в Донбассе. «Многословие киевских стратегов лишь мешает делу», — отметил Карасин.