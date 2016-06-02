Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорождённого мальчика. Сердце ребёнка остановилось спустя два дня после его появления на свет. ЧП произошло в Центральной городской больнице Азова, проинформировали ИА REGNUM 2 июня в региональном управлении СКР.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

В рамках доследственной проверки будет установлено, от чего умер младенец. Исследования проведут судмедэксперты.

Согласно предварительным данным, малыш перестал дышать 29 мая после кормления около 22:00, то есть спустя сутки после рождения. Медсестра, проводившая обход, немедленно сообщила об этом врачам, и ребёнка перевели в реанимацию. Биение сердца мальчика возобновилось, но состояние новорождённого не улучшалось.

30 мая в 20:20 была зафиксирована смерть младенца. Есть ли в этом вина врачей, будет известно по итогам проверки.