Киев, 2 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, осужденная в России за причастность к убийству в Донбассе двух журналистов ВГТРК и помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, потребовала ужесточения санкций ЕС против России. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, позиция Германии о смягчении антироссийских санкций выглядит возмутительно. «Меня приводит в бешенство, что на Украине гибнут солдаты, а в это время в Германии уже обсуждается смягчение санкций», — сказала Савченко.

По мнению гражданки Украины, служившей в карательном батальоне «Айдар», необходимо жестче относится к Москве и продолжить политическое и экономическое давление на российского президента.

Савченко добавила, что давить нужно на Путина потому, что он собирается продолжать «захватывать новые регионы», чего никак не может понять мировое сообщество. «Жажда Путина никогда не удовлетворится», — сказала бывшая заключенная.

Напомним, что 25 мая президенты России и Украины подписали указы о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, осужденной в России, и граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных в Киеве.

31 мая Надежда Савченко впервые принимает участие в работе Рады, депутатом от партии «Батькивщина» она стала в октябре 2014 года, когда уже находилась под следствием в российском СИЗО.