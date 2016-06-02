Полтава, Украина, 2 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Памятник гетману Мазепе, установленный в городе Полтаве (Украина) облили жёлтой краской. О плачевном состоянии монумента сообщил гулявший в сквере очевидец, сообщили в пресс-службе ГУ национальной полиции в Полтавской области.

24tv.ua Памятник Мазепе в Полтаве

Когда именно неизвестные облили памятник, не установлено. Сегодня, 2 июня, примерно в 14:30 по местному времени в полтавское отделение полиции позвонил житель города. «Мужчина рассказал, что во время прогулки он увидел следы краски на памятнике Мазепе», — говорится в сообщении.

К памятнику была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о досудебном расследовании по статье «хулиганство».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5-ти лет», — говорится в сообщении.

Напомним, что 7 мая в Полтаве президент Украины Петр Порошенко открыл памятник гетману Мазепе. В 1709 году по приказу российского императора Петра I для Мазепы за его предательство был изготовлен Орден Иуды. Мазепа предал Петра, перейдя на сторону Карла ХІІ (Швеция), с которым Россия воевала в Северной войне.