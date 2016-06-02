Новосибирск, 2 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил провести проверку жилого сектора города в части законности перепланировок и нарушения несущих конструкций, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, отметив, что поручение дано после инцидента с рухнувшим подъездом в жилом доме Междуреченска Кемеровской области.

winnie-the-pooh.ru Перепланировка

«Из этого надо извлекать уроки. Вопросы перепланировки и нарушения несущих конструкций актуальны, в том числе и для такого большого города как Новосибирск», — заявил Анатолий Локоть.

Глава города поручил соответствующим структурам мэрии разработать план мероприятий по проверке зданий для более эффективного контроля, в том числе за незаконным сносом несущих конструкций и за состоянием помещений. Эта тема, по мнению мэра, должна быть оперативно проработана для обеспечения безопасности жителей.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что 31 мая в Междуреченске Кемеровской области произошло обрушение части жилого дома. В больницу были госпитализированы трое жителей дома. Под завалами были обнаружены тела двух погибших. Пострадало 16 жилых квартир, а также нежилые помещения.

Обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» предъявлено собственнику нежилого помещения в рухнувшем здании. По версии следствия, он решил сделать проем в фасаде здания, не имея проектной и иной документации, необходимой для производства работ с нарушением целостности несущей конструкции стены здания.

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Один из депутатов законодательного собрания Новосибирской области считает, что причиной обрушения перекрытия жилого дома в Междуреченске стала преступная халатность.