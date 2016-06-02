Воронеж, 2 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Традиционный областной спортивный фестиваль «Зарядка» стартовал в Воронеже 1 июня. Одну из площадок фестиваля в парке «Алые паруса» посетил губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Основная цель проведения фестиваля — оздоровление и формирование досуга воронежцев. В рамках фестиваля, на трех площадках — в парке «Алые паруса», Воронежском центральном парке культуры и отдыха и у ТЦ «Арена» — пройдут бесплатные занятия под руководством ведущих инструкторов по восточным практикам, фитнесу, йоге и танцам. Для проведения занятий в темное время суток площадки оборудованы искусственным освещением.

В первый день фестиваля в парке на протяжении полутора часов прошли мастер-классы и открытые уроки по различным танцевальным направлениям.

После осмотра спортивной площадки глава региона за чаем пообщался с организаторами фестиваля и тренерами, которые проводят занятия в рамках «Зарядки». Руководитель проекта «Зарядка» Надежда Понарина рассказала главе региона о том, что желающих заниматься физкультурой в таком формате в районах области появилось немало. Кроме того, есть тренеры, которые проводят занятия уже второй год. Так, активно проходит «Зарядка» в Павловском, Россошанском и Верхнехавском районах. Активисты заметили, что уроки проводятся на открытом воздухе, поэтому необходимо установить спортивные площадки, на которых можно было бы заниматься в непогоду. Алексей Гордеев пообещал помочь решить этот вопрос. Он заверил активистов, что воронежские власти намерены и дальше развивать инфраструктуру для массовых занятий физкультурой.

Областной спортивный фестиваль «Зарядка» стартовал в Воронеже в 2014 году. В этом году бесплатные занятия по фитнесу, йоге, танцевальным направлениям будут проходить с июня по сентябрь. В проекте могут принять участие люди всех возрастов и любой физической подготовки.