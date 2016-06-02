Вена, 2 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака Фаяд аль-Нема заявил 2 июня, что, по его оценкам, черное золото достигнет отметки $55 — 65 за баррель во второй половине текущего года, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С таким заявлением он выступил в Вене.

Напомним, в столице Австрии 2 июня проходит встреча глав нефтяной промышленности ОПЕК. На встрече организации, участие в которой уже подтвердили четыре страны, участники, помимо прочего, главным образом рассмотрят вопрос о заморозке объемов добычи черного золота.