Ашхабад, 2 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Государственный концерн «Туркменнефть» в течение последних трех месяцев не выплачивает заработную плату сотрудникам Ремонтно-наладочного управления города Балканабад и работникам Ремонтно-механического завода. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Хроника Туркменистана».

Комсомольско-молодёжная бригада на нефтепромыслах в Туркмении. 1944

«Туркменнефть» также имеет задолженность перед частными компаниями-субподрядчиками, возводившими производственные и вспомогательные сооружения по заказу туркменского госконцерна.

«В конце мая 2016 года президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Балканский велаят Туркмении и уволил многих местных руководителей. Однако практически все замечания главы государства касались недостатков в сфере сельского хозяйства. Вопрос о задолженности работникам нефтяной отрасли, находящейся в подчинении государства, не поднимался», — отмечает правозащитное издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее туркменские некоторые СМИ сообщали о том, государственный бюджет Туркмении испытывает острую нехватку валюты и наличных денежных средств.