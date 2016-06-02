Душанбе, 2 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Приговоры членам Партии исламского возрождения (ПИВТ) по делу о причастности к попытке государственного переворота вынес Верховный суд Таджикистана, сообщают сегодня, 2 июня, местные СМИ.

Mariya Sarkazm Стены тюрьмы

Двум заместителям лидера запрещенной в стране партии Саидумару Хусайни и Мухаммадали Хаиту вынесен пожизненный приговор. Советник лидера ПИВТ, единственная среди подсудимых женщина, Зарафмо Рахмони приговорена к двум годам.

Остальные подсудимые члены партии приговорены к различным срокам лишения свободы от 14 до 28 лет.

«Азия-Плюс» отмечает, что оглашение приговора состоялось на несколько дней раньше запланированного.

«Нас обманули, сказав ранее, что приговор будет оглашен 4−5 июня. Сегодня нам позвонили и сказали: приходите на оглашение приговора», — приводит издание слова жены одного из приговоренных к пожизненному заключению.

Напомним, суд над тринадцатью членами ПИВТ начался 24 февраля и проходил за закрытыми дверями, что возмутило правозащитников, которые назвали дело политически мотивированным. Членов партии обвинили в причастности к организации попытки государственного переворота 4 сентября 2015 года.