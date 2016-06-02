Ярославль, 2 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 2 июня в Кировском районном суде выступили с последним словом фигуранты уголовного дела в отношении мэра Ярославля Евгений Урлашов, Дмитрий Донсков и Алексей Лопатин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Сергея Терехина Евгений Урлашов

Первым выступил экс-заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, сообщивший, что попал под следствие по ошибке оперативника. Евгений Урлашов в своей речи также продолжил настаивать на своей невиновности. Его выступление продолжалось более полутора часов.

Бывший советник мэра Алексей Лопатин от последнего слова отказался. Приговор по уголовному делу будет оглашен 1 августа. Вероятно, оглашение приговора займет несколько дней.