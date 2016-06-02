Херцег-Нови, Черногория, 2 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. 1 июня был подписан договор о продаже большого дока судоремонтной верфи в черногорском городе Биела литовской компании АО Vakarų laivų gamykla, сообщает издание Vijesti.

bokanews.me Большой док верфи в Биеле (Черногория)

Сумма сделки составила 11 млн евро. Договор был подписан и заверен нотариусом в муниципалитете Херцег-Нови. До конца недели покупатель обязан перевести всю стоимость сделки на счет продавца.

Часть этих средств — 1,3 млн евро пойдет на выплату долгов по зарплате рабочим верфи, 6 млн евро — на погашение задолженности по налогам.

Ранее док хотела купить эстонская компания Baltic ART за 13 млн евро, но она отказалась от сделки, а следующим в тендере было предложение литовской АО Vakarų laivų gamykla.

По сути верфь давно уже является банкротом, а рабочие и бывшие рабочие не раз уже устраивали забастовки с требованиями выплатить зарплату.

Справка ИА REGNUM : акционерное общество Vakarų laivų gamykla является крупнейшим предприятием инженерной промышленности Литвы, которое объединяет 18 различных компаний. Основная деятельность предприятия — строительство судов, ремонт и модернизация судов, погрузка грузов, производство конструкций из металла, транспортные и другие услуги. На предприятии работает около 1900 работников.