Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области скандал, который разгорелся в Новочеркасске в связи с предоставлением детям-сиротам непригодных квартир, получил продолжение. Причём чиновники местной администрации пытались не пустить инициативную группу пострадавших к губернатору. Но встреча с главой региона всё-таки спустя несколько дней состоялась, правда, приобрела более острый, напряженный характер. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе губернатора.

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На состоявшейся встрече дети-сироты, чьи права были нарушены, посетовали, что вот уже на протяжении восьми месяцев они не могут добиться справедливости в борьбе с местными чиновниками. В августе прошлого года власти выделили им 26 квартир в доме, расположенном в микрорайоне Ключевом, в здании 1962 года постройки. Но даже ремонт не позволяет детям-сиротам жить в этих квартирах: газа нет, стены между квартирами сделаны из гипсокартона, горячая вода идёт только с помощью использования нагревательных приборов, за счёт чего за электричество приходится платить в разы больше.

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Василий Голубев возмутился данным фактом. «Налицо вопиющий факт бездеятельности, невнимательного отношения представителей администрации Новочеркасска к жителям города, к заявителям. Оставить его без внимания невозможно. Это возмутительно, права детей-сирот на обеспечение жильём — приоритет, и это не обсуждается», — ответил пострадавшим донской глава.

В пресс-службе добавили, что по итогам встречи с инициативной группой, местными чиновниками и представителями министерств было решено в кратчайшие сроки создать рабочую группу, которая в течение двух недель проработает варианты разрешения проблемы с учетом вердикта суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как о проблеме стало известно на федеральном уровне, власти Новочеркасска объявили аукцион на закупку 43 квартир для детей-сирот. Требования на этот раз ужесточились. В частности, многоквартирные дома должны быть не старше 2015 года, а также должны соответствовать в полной мере требованиям технических и градостроительных регламентов, а также нормам, правилам и требованиям, предусмотренным российским законодательством.

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