В Москве открыт Дом Российского исторического общества
Москва, 2 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Москве открыт Дом Российского исторического общества (РИО). В торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 150-летия основания РИО, принимали участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня комплекс зданий городской усадьбы
Спикер Госдумы также отметил, что позиция российских историков за рубежом недостаточно активно распространяется. По его словам, существование дилетантов и спекулянтов в истории приводит к «перекосам в общественной дискуссии».
Как отметил в ходе церемонии патриарх Кирилл, необходимо включать в образовательный процесс гуманитарную составляющую, в частности историю. «Очень важно осознавать, что когда мы строим будущее, мы должны в полной мере воспринимать опыт прошлого», — подчеркнул он.