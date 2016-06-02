Москва, 2 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Москве открыт Дом Российского исторического общества (РИО). В торжественной церемонии, приуроченной к празднованию 150-летия основания РИО, принимали участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин и патриарх Кирилл на открытии Дома Российского исторического общества

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Сегодня комплекс зданий городской усадьбы XVIII—XIX веков открывает свои двери для представителей научного, образовательного сообщества, деятелей культуры, наших иностранных гостей-историков, для всех, кто любит историю», — заявил Нарышкин, отметив что усадьба на улице Воронцово Поле была полностью восстановлена при поддержке меценатов и участии РИО.

Спикер Госдумы также отметил, что позиция российских историков за рубежом недостаточно активно распространяется. По его словам, существование дилетантов и спекулянтов в истории приводит к «перекосам в общественной дискуссии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Как отметил в ходе церемонии патриарх Кирилл, необходимо включать в образовательный процесс гуманитарную составляющую, в частности историю. «Очень важно осознавать, что когда мы строим будущее, мы должны в полной мере воспринимать опыт прошлого», — подчеркнул он.