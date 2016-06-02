Москва, 2 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова возбуждено третье уголовное дело, ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».

Neuromir TV Владимир Квачков

По словам адвоката Квачкова Оксаны Михалкиной, дело было возбуждено в марте 2016 года следственным управлением УФСБ по Мордовии. Ему предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», сказала защитник.

Дело возбуждено в связи с опубликованным в интернете весной 2015 года видеообращением Квачкова, посвященном 10-летию покушения на экс-руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

Ранее Квачков проходил фигурантом по делу о покушении на Чубайса, однако был оправдан присяжными. В 2013 году он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.