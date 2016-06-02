Москва, 2 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском автономных округах столицы менее чем через 20 лет появятся 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), сообщает 2 июня пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

A.Savin ТПУ в Москве около станции метро Планерная

Как уточнил глава департамента Владимир Жидкин, на первом этапе, к 2025 году, планируется построить 13 ТПУ, за последующие 10 лет — еще 11 ТПУ. Жидкин добавил, что дорожно-транспортная инфраструктура в Новой Москве активно развивается. В числе новых объектов, появившихся 1 июля 2012 г., то есть с момента присоединения новых территорий к столице, — три дороги и две станции метро.

Помимо собственно транспортной инфраструктуры, проектируемые ТПУ будут включать в себя офисные и спортивные центры, торговые и досуговые помещения. Это касается ТПУ «Саларьево» и двух узлов в Коммунарке. А вот в рамках проекта ТПУ «Терешково» предложено возвести апартаменты и предусмотреть большую прогулочную зону.