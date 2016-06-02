Москва, 2 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Руководство ООО «Порше Руссланд» уведомило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) о добровольном отзыве 14 494 автомобилей Porsche Cayenne. Причина в возможной неисправности тормозной системы, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

M 93 Porsche Cayenne

Данные сведения производитель предоставляет согласно Федеральному закону «О техническом регулировании». Росстандарт согласовал программу отзыва. «Отзыву подлежат 14 494 транспортных средства Porsche Cayenne, реализованные с 15.01.2010 г. по11.01.2016 г. с VIN-кодами согласно приложению», — сообщили в пресс-службе.

Отзыв автомобилей связан с возможной неисправностью системы тормозов. В моделях Porsche Cayenne положение стопорного кольца на оси педали может быть некорректным, и в дальнейшем вызвать выход оси из кронштейна — с одной или с другой стороны.

«Если ось закреплена только с одной стороны, для активации тормозной системы потребуется приложение большего усилия к педали. В таком случае привычная эффективность торможения может оказаться недостижимой», — пояснили в пресс-службе.

Владельцы автомобилей Porsche Cayenne, которые подлежат добровольному отзыву, получат уведомление от производителя. При этом они могут не дожидаться письменного уведомления, а сами проверить свой автомобиль, сличив VIN-код машины с перечнем, который на своём сайте разместил Росстандарт.