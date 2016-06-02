Новосибирск, 2 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Российские ученые из Института ядерной физики СО РАН испытали метод лечения раковых заболеваний с помощью ускорителя для бор-нейрозахватной терапии (БНЗТ), сообщает портал rosnauka.ru.

Philippedelavie Пробирки

В результате эксперимента были уничтожены 99% раковых клеток.

Больные клетки специально выращенных в лаборатории клеточных культур позвоночных вначале были выявлены при помощи введения в организм пациента вещества на основе изотопа бора-10. Затем клетки при помощи ускорителя прицельно и избирательно были облучены нейтронами. В больных клетках произошла ядерная реакция и они погибли, в то время как здоровые клетки не пострадали.

Для эксперимента были взяты клетки глиомы и глиобластомы головного мозга, которые не лечатся никаким иным способом, кроме облучения, поэтому новый метод был проверен на них.

Ученые долго искали оптимальный объем облучения, его дозу, при котором максимально гибнут больные клетки и не повреждаются здоровые. В результате методом БНЗТ было уничтожено 99% опухолевых клеток, накопивших изотопы бора.

Теперь ученым предстоят исследования, позволящие внедрить эту разработку в практическую медицину.