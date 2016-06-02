Чебоксары, 2 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. «Мусорный» рынок в Чувашии продолжает лихорадить. Антимонопольная служба Чувашии в очередной раз (теперь — на 21 июня) отложила рассмотрение дела в отношении Минприроды республики и ЗАО «Управление отходами» (филиал в Новочебоксарске) по подозрению в действиях по «необоснованному росту» стоимости услуг «по хранению ТБО» (твёрдых бытовых отходов). Помимо этого, в отношении компании продолжается рассмотрение дела о навязывании невыгодных условий договора. Между тем, глобальный для Чувашии вопрос по сбору и захоронению мусора, связанный со строительством нового полигона ТБО и доведённый до президента России Владимира Путина, обнажил ряд конфликтов в регионе. Начавшийся с экономических распрей, он потянул за собой политические и социальные вопросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Возвращаясь к истории вопроса, напомним, что первый публичный конфликт разразился сразу после закрытия Пихтулинской свалки в Чебоксарах, в ноябре 2015 года. Тогда ключевыми вопросами стали одномоментно взметнувшиеся цены на временное складирование, что повлекло и рост цен на вывоз мусора для населения. С закрытием старой свалки предложенные в одностороннем порядке тарифы фактически выглядели как ультиматум: не устраивает — пошёл вон из бизнеса. Ещё вчера непримиримо конкурирующие перевозчики, ошарашенные ценами и циничностью, дружно обратились в УФАС.

Напомним, с запуском осенью 2015 года нового полигона мусор стал дорожать и становиться предметом разбирательств на разных уровнях. Со слов перевозчиков, цены на размещение отходов выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводились ранее и УФАС. Если не учитывать надбавку, то цены выросли примерно в 16 раз — с 27,4 до 425,22 рублей.

Читайте также: Почём мусор в Чувашии: выясняют все

Антимонопольщики подтвердили опасения перевозчиков, сначала предупредив филиал ЗАО «Управление отходами» за «навязывание невыгодных условий» договора хозсубъектам «путём установления необоснованной цены и нарушение порядка ценообразования за услуги по временному накоплению отходов с последующим размещением». После отказа установить «экономически обоснованную» цену, УФАС возбудило дело. Затем — ещё одно, включив в число ответчиков и Минприроды Чувашии, подозревая их в действиях, «которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости на услуги ЗАО «Управление отходами» для организаций на рынке оказания услуг по хранению ТБО».

Читайте также: УФАС Чувашии взялось за цены на новом полигоне ТБО

Ответчики не согласны с позицией УФАС. «Ни в коем случае!», — заявила ранее ИА REGNUM заместитель министра природных ресурсов Татьяна Иванова. «В действиях ЗАО «Управление отходами» отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства, что является основанием для прекращения рассмотрения дела», — говорят в обществе, чьи доводы приводит УФАС.

Пытаясь найти справедливость и спасти бизнес, информацию о «16-кратном росте» цен довели до внимания президента страны Владимира Путина. Это было сделано публично на форуме ОНФ в Марий Эл. Удивлённый президент поручил проверить новый полигон. Чувашию просклоняли на федеральном уровне, но объяснения от чувашских чиновников последовали только через сутки (!). Первым пространно прокомментировал глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей пресс-конференции, категорически опровергнув 16-кратный рост и расплывчато сообщив, что «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: «Для юридических лиц — 26%, для физических лиц, начиная с 25% до 40%». Затем глава республики и вовсе заявил, что сбор, вывоз, утилизация ТБО в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета занимает «2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%», и «это вообще не так значимо». Конкретных цифр глава Чувашии избегал.

Читайте также: Владимир Путин поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии

А также: Мусор подорожал на 50%: глава Чувашии сообщил журналистам и напишет Путину

Вслед за этим посыпались релизы министерств и ведомств, был экстренно созван брифинг. Однако значительная часть последовавшей информационной компании и пропаганды была посвящена разоблачению человека, который посмел задать вопрос Путину — заместителю директора ООО «Чистый город» Николаю Степанову, который ранее возглавлял городское «Спецавтохозяйство». Был вывален перечень нарушений общества и другого компромата, инициированы проверки предприятия, досталось и его родственникам, которые рулят другими компаниями. Правительственные опусы сводились к тому, что Степанов — «бенефициар перевозчика мусора» и, условно говоря, «сам дурак».

«Делать выводы о том, было высказывание ложным или не ложным, можно только после проведения соответствующих проверок органами. Сейчас эти проверки ведутся, сразу несколько ведомств ими занимаются — МВД, другие подразделения. Как только результаты этих проверок появятся, окончательно определимся с этим вопросом, как в дальнейшем нам с этим быть», — заявлял ранее замглавы Минстроя Максим Иванов, комментируя возможность привлечения Степанова к ответственности за слова. А точнее — за вопрос.

При этом об обоснованности цен, установленных ЗАО «Управление отходами», не говорилось. На пресс-конференции вместо аргументации о калькуляции затрат поспешили передать бумажку с наименованиями статей расходов, которую сложно назвать документом — ни печати, ни подписи, ни финансовых обоснований. Хотя с установленной ценой чиновники, судя по всему, согласны: в одном из писем замминистра Татьяны Ивановой, направленном обеспокоенным жителям (есть в распоряжении ИА REGNUM), утверждается, что стоимость услуги в 425 рублей является «экономически обоснованной, и её размер соответствует сумме, необходимой для осуществления деятельности».

Другие органы власти разводят руками и ссылаются на невозможность государственного регулирования данной цены, поскольку «полигон в эксплуатацию не введён, поэтому лицензию соответствующую получить не может». «Соответственно, оказываются услуги по временному размещению, и это с точки зрения законодательства допускается на сегодняшний день в течение 11 месяцев», — объясняет ценовое бездействие властей замминистра строительства Максим Иванов.

«Временное накопление ТКО является рыночной услугой, и плата за временное накопление ТКО не относится к регулируемым видам деятельности», — умыл руки и премьер-министра Чувашии Иван Моторин, отвечая на запрос одной из политических партий (документ есть в распоряжении ИА REGNUM).

Круг замкнулся. Можно сделать вывод, что установление спорной цены в 425,22 рублей фактически полностью отдано на откуп концессионеру, которому выгодно до последнего оттягивать сдачу в эксплуатацию объекта (который по факту уже эксплуатируется) и последующее получение лицензии. Отметим, что компания выиграла концессионный конкурс, предоставив «документ, подтверждающий намерение заявителя получить лицензию по обезвреживанию и размещению отходов I—IV класса опасности». Об этом говорится в материалах УФАС.

Директор новочебоксарского филиала «Управления отходами» Юрий Малов в апреле на пресс-конференции заявлял, что идёт сбор документов для лицензирования. С учётом того, что концессионное соглашение было подписано 1 июля 2014 года, то можно только задаваться вопросами о том, чем всё это время занималась и компания, и региональные власти.

Вопросы вызывают и обстоятельства закрытия Пихтулинской свалки: это было сделано через подачу иска со стороны Минприроды в Арбитражный суд Чувашии. Последнее десятилетие заявлялось о том, что свалка давно выработала свой ресурс, но это не мешало продолжать её эксплуатировать. Напомним, что незадолго до закрытия администрация Чебоксар, чтобы минимизировать проблему, даже потратилась на дорогой каток-уплотнитель мусора. Кому был бы выгоден и не выгоден ещё год работы Пихтулинской свалки до полноценного и официального запуска нового полигона — вопрос на размышление читателя.

Особый интерес представляет само концессионное соглашение (документ есть в распоряжении ИА REGNUM), которое по объёму и толщине превышает чуть ли не все республиканские государственные программы вместе взятые. При его изучении возникает ощущение игры в «футбол»: условия договора постоянно «перебиваются» отсылками на другие пункты и параграфы, от которых тебя переводят на новые пункты и параграфы, запутывая окончательно даже юристов. Наблюдатели высказывают мнение, что подписанное концессионное соглашение обеспечивает концессионеру широкие права и максимальную защиту его бизнеса. Наиболее красноречивый пример — при условии досрочного расторжения соглашения региональные власти обязаны будут возместить ЗАО «Управление отходами» расходы (п. 18.3), затраты и недополученные доходы (п. 18.4), убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду — п. 18.5).

Другой показательный пример — согласно пункту 9.6.2, Минприроды взяло на себя обязательства по обеспечению минимального уровня ежегодной загрузки полигона (максимальный показатель — 200 тыс. тонн ТБО в год, минимальный — 80% от него). В случае невыполнения условий, «затраты и недополученный доход концессионера» подлежат возмещению (п. 9.6.7).

К «существенным нарушениям условий», при «наличии которых концессионер вправе требовать расторжения» соглашения в судебном порядке (п. 17.4), первым пунктом называется «нарушение порядка и сроков заключения договора (-ов) аренды (субаренды) земельного (-ых) участка (-ов), установленных настоящим соглашением». А в пункте 6.2.4 прописано, что концедент берёт на себя обязательство заключить договоры аренды (субаренды) не позднее, чем через 60 рабочих дней со дня подписания соглашения. Соглашение, напомним, было подписано 1 июля 2014 года, то есть все сроки по передаче необходимых участков в аренду уже давно истекли.

С учётом этих обстоятельств особый интерес представляет появление 29 апреля 2016 года на официальном портале органов власти распоряжения главы Чувашии Михаила Игнатьева «О предоставлении на праве аренды без проведения торгов земельного участка для размещения объекта коммунально-бытового назначения». Речь идёт об участке площадью 28,98 гектаров, расположенного в Новочебоксарске по улице Промышленная, 101. Из данного решения следует, что участок хотят предоставить компании «Управление отходами» «в целях размещения объекта коммунально-бытового назначения», и его рекомендуется муниципалитету передать в аренду без проведения торгов. И речь в данном случае может идти не только о том, что участок простаивал, и в казну не платилась арендная плата.

«Мало того, что нет лицензии и акта ввода, так теперь выясняется, что и с землёй не всё в порядке, и договора аренды должным образом не оформлены. Минприроды не проконтролировало эту часть выполнения соглашения, то есть просто бездействовало. Раз договора аренды не оформлены — значит, арендную плату за землю не платили. Более того, это ещё влечёт и риски досрочного расторжения концессионного соглашения», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального отделения ОНФ Владислав Солдатов.

Комментируя в целом концессионное соглашение, он назвал его «кабальным для республики». «Соглашение с такими нормами не должно было быть вообще подписано, так как интересы одной стороны превалируют над другой. Концессионное соглашение уже само по себе можно сравнить с бизнесом: подписав его, республика подписала себе кабальный приговор, который досрочно можно отменить только с большими финансовыми, политическими и крупными имиджевыми потерями», — полагает Владислав Солдатов.

Пока же, по большому счёту, лавры и финансовые сливки с проекта извлекает частная компания, которая проводит многочисленные экскурсии на полигон и даже заявляет о планах по созданию музея из мусорных находок. Тем временем, в информационном пространстве — вольно или умышленно — формируется впечатление, что появление полигона — исключительная заслуга ЗАО «Управление отходами». Одно из последних событий — визит в мае главы Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Игоря Шпектора: он заявил в интервью ГТРК «Чувашия», что проект для России уникальный, особенно в части переработки, поэтому «нужно лоббировать компанию с тем, чтобы в других городах это делалось». И общественник уже даже договорился с руководством компании о встрече в Москве.

Ну, а власти пока остаётся держаться за концессионное соглашение, надеяться на милость концессионера и разбираться с возникшим конфликтом с региональным отделением ОНФ.

«Власти республики попытались дезавуировать заявление активиста регионального отделения ОНФ в Чувашии, главы РОПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» Николая Степанова. […] Но проблемой резкого роста стоимости тарифов на вывоз ТБО в региональном отделении занимался не только Степанов, но и ещё с пяток профессиональных экспертов в сфере ЖКХ. Более того, эту тему внимательно изучали и наши коллеги из Центра ОНФ «Народная экспертиза» и группы «Качество повседневной жизни» Центрального Штаба ОНФ — и они полностью поддержали выводы наших экспертов. Если г-н Игнатьев и его коллеги из Минстроя уверены, что все эти люди врут, то им стоило бы не языком трясти и пресс-релизы публиковать, а обратиться в суд. Или я чего-то не понимаю? Во-вторых, это удорожание мы все прекрасно видим в своих платёжках за ЖКУ, то есть г-н Игнатьев и сотрудники Минстроя либо вообще не несут таких расходов, либо для них установлены какие-то особые тарифы», — пишет, в частности, победитель журналистского конкурса ОНФ Илья Никонов, работавший пресс-секретарём чувашского штаба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское ЗАО «Управление отходами» выступило концессионером в проекте по строительству полигона ТБО на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта ЗАО «Управление отходами» получает право на эксплуатацию первой карты, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции. Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов: согласно постановлению Кабинета министров республики, принятому в январе 2016 года, проект рекультивации Пихутилинской свалки (общая стоимость оценена в 240 млн рублей, срок реализации 2006−2021 годы) и строительство в Новочебоксарске нового полигона ТБО (общая стоимость проекта была оценена в 1,4 млрд рублей, срок реализации 2012−2017 годы).