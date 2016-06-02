Ярославль, 2 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославской области недоимка по транспортному налогу на конец 2015 года составила 708,8 миллиона рублей. Об этом говорится в проекте закона об исполнении областного бюджета 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поступления от уплаты транспортного налога в области составили за год 1 млрд 113 млн 200 тыс. рублей. Из этой суммы на долю физических лиц пришлось 878 млн, на долю организаций — 235,3 млн рублей. Сумма начисленного налога выросла на 101 млн. рублей, а его собираемость увеличилась с 82,1% до 87,3%.

Рост по этой статье доходов в 2015 году составил 17,1% — за счет увеличения количества транспортных средств, находящихся в собственности ярославцев. По данным УГИБДД по Ярославской области, в 2015 году на учете в региональной Госавтоинспекции стояло более 404 тысяч автотранспортных средств. Кроме того, отмечается в отчете правительства, увеличилась и мощность приобретаемых автомобилей. Еще 555,3 млн рублей поступило в областной бюджет от уплаты штрафов ГИБДД.