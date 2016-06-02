Рига, 2 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Садовник канцелярии президента Латвии выкосил на территории Рижского замка символ, «похожий на свастику», сообщает передача Bez Tabu на телеканале ТВ3.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Косарь

Знак на траве у президентского замка заметила одна из прохожих, которая сфотографировала его и опубликовала фотографию в социальных сетях. После того, как журналисты передачи Bez Tabu увидели данный снимок, они отправились к Рижскому замку проверить, действительно ли на газоне можно увидеть символ, похожий на свастику. Прибыв на место, журналисты убедились, что знак, сделанный на траве, можно хорошо заметить.

Как сообщил советник президента Раймонда Вейониса по вопросам прессы Янис Сикснис, для работников канцелярии распространенный снимок в соцсетях стал неожиданностью. По его словам, сейчас компания Valsts Nekustamie īpašumi, которая отвечает за проведение работ в Рижском замке, уточняет информацию у предприятия, которое оказывало услуги по покосу травы. «Стоит вопрос о возможности прекращения сотрудничества с данным предприятием», — отметил Сикснис.

Тем временем, представители самой компании заявили, что сейчас главный вопрос заключается в том, можно ли считать действия косильщика травы нарушением.

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