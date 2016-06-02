Рига, 2 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Треть латвийских школьных столовых не соблюдают нормы правильного питания, несмотря на поправки, введенные Кабинетом министров Латвии 2 февраля 2016 года. Внесенные изменения смягчили требования к питанию в школах — в предлагаемых детям продуктах разрешили использовать природные ароматизаторы и красители, а также некоторые консерванты, пишет портал Lsm.lv.

zhazh.ru Школьная столовая

В ходе проверок, проведенных Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) в меню были констатированы множественные нарушения. Инспекторы ПВС сообщили, что контроль за качеством питания в школьных столовых находится на низком уровне. На сегодняшний день, 104 инспектора осуществляют надзор над более чем 700 школами, а также, детскими садами и учреждениями социальной опеки. Для лабораторных исследований не хватает выделяемых средств, а дополнительное финансирование ПВС обещают только в 2018 году.

В свою очередь, представитель Латвийской ассоциации предприятий общественного питания в учреждениях образования Илона Дреймане, заявила, что выделяемых государством 1,42 евро за одну бесплатную порцию явно недостаточно для того, чтобы обеспечить детей полноценным питанием. Эта сумма не менялась уже 8 лет, а расходы на рабочую силу в отрасли за это время выросли на 31%.

«У любого предприятия есть какие-то накопления. Сейчас именно эти накопления мы и используем. Они были отложены на обновление оборудования, посуды, на зарплаты поварам. Но это лишь временный выход. В один момент сломается оборудование, повара уйдут, а без хороших поваров ни одни самые качественные продукты не превратятся в здоровые блюда. Они уже уходят. Мы держимся только на энтузиастах. Рано или поздно это станет большой проблемой. Пока мы держимся, но если ничего не изменится — мы будем вынуждены в еще большей степени нарушать нормы школьного питания», — рассказала Дреймане.

Также она указала, что если бы проверки проводились тщательнее — нарушений было бы выявлено намного больше. Выхода два — ослаблять требования к школьному питанию или поднимать выделяемую государством сумму. По подсчетам Ассоциации предприятий общественного питания, финансирование необходимо увеличить на 0,47 евро. Государству это в общей сложности обойдется в 6,5 млн евро. На данный момент инициатива не находит поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 года сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы Латвии в ходе проверки на складе, принадлежащем SIA Delfa, обнаружили около 10 тонн мяса с измененной маркировкой и продленным сроком годности. Часть мяса направлялась в школьные столовые. При проверке были обнаружены также мясные и рыбные продукты с самовольно измененной маркировкой. Часть продуктов с просроченным сроком годности нельзя было употреблять в пищу.