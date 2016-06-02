Тула, 2 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Тульской области планируют создать юнармейское движение. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин на встрече 2 июня с членом Совета Федерации ФС РФ Юлией Вепринцевой и заместителем председателя правительства Тульской области Мариной Левиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области

28 мая в парке культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» состоялся первый слёт Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В нём участвовала делегация Тульской области. Марина Левина доложила, что для участия в первом Всероссийском слете юнармейского движения в регионе была сформирована делегация в составе 12 человек — активистов патриотических клубов и членов Тульского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» из Тулы и Новомосковска.

«Тульская делегация привезла домой массу положительных впечатлений. Свои напутствия им дал министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь наша задача выстроить работу в этом направлении на региональном уровне», — подчеркнула Марина Левина.

Юлия Вепринцева добавила, что за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» всем участникам от региона была закуплена форма. Тульская делегация была единственной, кто принимал участие в слете полностью подготовленной и экипированной.

Алексей Дюмин обратил внимание участников встречи на необходимость создания и развития такого движения в Тульской области. «В регионе необходимо создавать условия, создавать среду, разрабатывать современные форматы мероприятий. И это должно бытьв первую очередь интересно самой молодёжи. Мне кажется, всё это есть в юнармейском движении. Сейчас оно активно развивается и на федеральном уровне, и во многих регионах», — отметил Алексей Дюмин.

Сегодня на территории Тульской области насчитывается более 50 клубов военно-патриотической направленности, в них занимаются около пяти тысяч человек. «Уверен, что создание и развитие юнармейского движения в Тульской области даст новые возможности для самореализации нашей молодежи. Важно, чтобы каждый из них смог найти себя в этом движении», — сказал Алексей Дюмин.

По итогам встречи Алексей Дюмин поручил создать в Тульской области юнармейское движение, которое должно заработать уже к 1 сентября этого года.