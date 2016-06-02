Ярославль, 2 июня, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Кировском райсуде Ярославля с последним словом выступил временно отстраненный от должности мэра города Евгений Урлашов, который обвиняется в получении крупной взятки. Как передает ТАСС из зала суда, Урлашов назвал дело против него политическим.

фото yarnews.net Евгений Урлашов и Алексей Лопатин

«Надеюсь, суд услышит доводы мои и моих адвокатов, — сказал Урлашов. — Я не совершал преступления и не признаю себя виновным».

Отметим, что бывший советник мэра Ярославля Алексей Лопатин, также являющийся фигурантом данного уголовного дела, отказался от последнего слова.

Заседание суда продолжается.

Напомним, гособвинение просило приговорить Лопатина — к 8 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, Урлашова — к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.