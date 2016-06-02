Киев, 2 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. 1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе осуществила официальный визит в штаб-квартиру НАТО.

ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

Отчет о мероприятии приводит пресс-служба украинского Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в рамках визита вице-премьер-министр Украины встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также приняла участие в заседании комиссии Украина — НАТО.

На заседании комиссии были обсуждены вопросы взаимодействия с альянсом в контексте подготовки к заседанию комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны 15 июня, участия Украины в саммите НАТО в Варшаве 9 июля, а также выполнения Плана приоритетных действий правительства на 2016 год для достижения Украиной европейских и евроатлантических стандартов.

Союзники поздравили Иванну Климпуш-Цинцадзе с назначением на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и выразили уверенность в том, что ее работа «будет способствовать восстановлению координации взаимодействия Украины с НАТО и усовершенствованию годовых национальных программ». Члены комиссии положительно оценили Стратегический оборонный бюллетень и добавили, что надеются на воплощение прописанных в бюллетене намерений в жизнь.

Отдельно подчеркивается, что комиссия «Украина — НАТО» также рассмотрела вопрос Минских договоренностей по Донбассу и «сложностей, которые возникают на этом пути». Члены альянса подчеркнули, что санкции против России должны быть сохранены — «до тех пор, пока она не вернется в рамки международного права и не выполнит своих обязательств по Минским договоренностям».

В завершение страны — члены НАТО сообщили, что они твердо настроены и дальше продолжать помогать Украине реформировать национальный сектор безопасности и обороны, а также подтвердили неизменную позицию Североатлантического альянса в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.