Вена, 2 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Глава ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри перед началом заседания представителей стран-членов ОПЕК в Вене заявил, что на нефть стоит ожидать лучшей цены.

ptashchuk.info Нефть

По его словам, плохие времена закончились — улучшается цена и рынок нефти. «Плохой период закончился, теперь я жду лучшей цены», — сказал аль-Бадри.

Заседание ОПЕК состоится сегодня, 2 июня. Участники встречи, помимо прочего, главным образом рассмотрят вопрос о заморозке объемов добычи черного золота. Свое участие в заседании подтвердили уже четыре страны.

Reuters со ссылкой на троих участников мероприятия пишет, что лимит добычи нужно будет установить выше сегодняшних 30 млн баррелей в сутки. Однако для того, чтобы определить окончательную планку, участники встречи должны будут провести обсуждения.

Так, если ОПЕК удастся прийти к соглашению по поводу заморозки объемов добычи, то решение станет крупным компромиссом между членами организации. В свою очередь, Россия не станет принимать участие в заседании ОПЕК.