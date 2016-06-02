Москва, 2 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Госдума не заменит уголовную ответственность за оставление ребенка в машине на административную. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект, предложенный депутатом от ЛДПР, о штрафе в размере 100 тыс. рублей за оставление ребенка в машине.

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Автор инициативы предлагал за оставленного ребенка в возрасте до 14 лет в транспортном средстве штрафовать в размере 100 тыс. рублей, а также лишать водительских прав от года до двух лет.

«Рекомендуем отклонить, так как есть уголовная ответственность», — заявил глава комитета Владимир Плигин.