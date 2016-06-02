Ставрополь, 2 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум.



wallsbox.ru Нефть

В Ставропольском крае разлив нефтепродуктов привел к загрязнению сельхозземель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

Инцидент произошел 26 апреля на земельных участках сельскохозяйственного назначения в границах поселка Затеречный Нефтекумского района. По участкам проходят подземные трубопроводы «РН-Ставропольнефтегаза», из которых произошла утечка нефтепродуктов.

Причина произошедшего — прорыв нефтепровода на общей площади 2,7 га. Утечка нефтепродуктов привела к загрязнению расположенных вокруг сельхозземель. Проверка образцов почвы в ветеринарной лаборатории показала очень высокий уровень загрязнения земель.

В отношении ООО «РН-Ставропольнефтегаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Порча земель». Ветлаборатории предстоит рассчитать ущерб, нанесённый почвам как объекту охраны окружающей среды.

Впоследствии нефтяной компании предстоит возместить этот ущерб.