Москва, 2 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Москомстройинвест будет выдавать с 2017 года заключение о соответствии застройщика жилья критериям для привлечения средств граждан. В мэрии напоминают, что застройщик должен обладать достаточным уставным капиталом, не иметь претензий по налогам и госконтрактам, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

«Компания-застройщик не должна иметь задолженности по налогам, а у ее руководства — директора и главного бухгалтера — не может быть судимости», — заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Он добавил, что также, компания-застройщик не может проходить процедуру банкротства и ликвидации, сообщается на портале.

Таким образом, Москомстройинвест признает застройщика способным привлекать средства населения, если предъявляемые требования будут выполнены.

Напомним, что в Москве действует 52,8 тысяч договоров долевого участия. На деньги дольщиков возводятся 454 жилых дома, общая площадь которых составляет 14,4 млн кв метров. Всего в столице по ДДУ привлечено 578 млрд рублей. 26% привлеченных средств — это заемные деньги, ипотечные кредиты.

Согласно закону 214 — ФЗ о долевом строительстве, строительные компании должны предоставлять в Москомстройинвест договора страхования гражданской ответственности и другие документы, подтверждающие страхование ответственности застройщика, договор поручительства банка, и документы подтверждающие их оплату. Кроме этого, строительные компании должны предоставить информацию об всех участниках долевого строительства и членах ЖСК, информацию о заключенных договорах по привлечению денежных средств на строительство объекта недвижимого имущества. А также справки об открытых или закрытых счетах в кредитных организациях, выписки по операциям на открытых или закрытых счетах в кредитных организациях.