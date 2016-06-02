Рига, 2 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Военный корабль-разведчик Российской Федерации находится в Балтийском море близ территориальных вод Латвии. Об этом, как передает Sputnik, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Тревога в водах

«В эксклюзивной экономической зоне Латвии, на расстоянии в 6,6 морской мили от территориальных вод идентифицирован российский военный корабль класса «Вишня», — отмечается в сообщении.

Власти России пока не комментировали данную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) сообщили об обнаружении 4-х самолетов ВВС РФ в небе над Балтийским морем.

«Два самолета Су-27 и два Ан-26 идентифицированы 29 мая над нейтральными водами Балтийского моря», — отмечалось в сообщении НВС.