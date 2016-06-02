Грозный, 2 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Чечне завершена работа организации Международный комитет спасения (МКС). Об окончании гуманитарной миссии 1 июня официально объявил руководитель чеченского филиала МКС Тамирлан Плиев, сообщили ИА REGNUM 2 июня в Департаменте по связям с религиозными и общественными организациями администрации правительства Чечни.

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Подводя итоги своей деятельности в республике, Плиев сказал, что Чечня достигла больших успехов в социально-экономическом развитии и необходимости в помощи ей со стороны МКС нет. Это обычная практика Комитета спасения — сокращать численность своих бюро или закрывать их совсем по результатам изучения обстановки в регионе.

Как было отмечено, за время работы МКС в Чеченской Республике, начиная с 1999 года, были реализованы сотни проектов различного характера, в том числе оказывалась гуманитарная помощь беженцам во время военной кампании в регионе, восстанавливалось и приобреталось жилье. Кроме того, организовывались юридические консультации.

По словам замдиректора департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации чеченского правительства Исмаила Эльмерзаева, помощь, оказанная Комитетом чеченскому народу в самое тяжелое время, никогда не будет забыта.

Напомним, во время действия программы «Развитие сообществ» партнерами МКС в Чеченской Республике были такие организации, как «Ламан Аз», «Патриот», «Наше поколение», «Лига молодежи», «Спасем поколение» и «Низам», работа которых связана в основном с проблемами молодежи.