Москва, 2 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий региональным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств по дорогам, в том числе путем взимания платы, комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Борис Кустодиев. Будочник. 1905

Законопроект направлен на создание правовой основы для обеспечения бесперебойного движения по дорогам транспортных и пешеходных потоков и минимизации потерь времени при движении.

В этой связи «высшие исполнительные органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на дорогах в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».

При этом временное ограничение движения «может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам, дифференцируемой в том числе в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».

При этом граждане должны быть проинформированы о введении таких мер не позднее чем за 30 дней. Кроме того, власти обязаны осуществить компенсационные мероприятия.

1 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платной парковки во дворах и платного въезда в Москву не будет.