Бухарест, 2 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта с иронией прокомментировал «запоздалую» реакцию президента страны Клауса Йоханниса на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет вынуждена отреагировать на размещение элементов ПРО США в Румынии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Понта заявил, что «наконец-то, спустя пять дней Йоханнис добрался до работы и ответил на заявления Путина».

Диктатор Ион Антонеску в церкви. 1943

«Давайте помолимся Богу, чтобы Россия не напала на нас в выходные или в июле-августе, когда наш верховный главнокомандующий будет в отпуске во Флориде», — добавил бывший румынский премьер.

Напомним, что целую волну комментариев румынских политиков и чиновников спровоцировало заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. В Бухаресте это расценили как «угрозу» и попытку «запугать» Румынию.

Выступивший лишь спустя несколько дней после заявления Путина президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию». По его словам, «эта система не имеет абсолютно ничего общего с Россией». При этом Йоханнис тут же обвинил Россию в «агрессивности с соседями», «нарушении международных правовых норм» и «милитаризации Черноморского региона». И добавил, что «эти совершенно безосновательные угрозы [со стороны России] еще раз подтверждают, что наш подход, направленный на укрепление безопасности НАТО, в качестве законной реакции на поведение России в Черноморском регионе, является верным».

В свою очередь экс-президент Румынии Траян Бэсеску открыто признал то, что продолжают отрицать официальные Бухарест и Вашингтон — что развертывание ПРО США в Румынии и Польше является «ответом» на действия России.