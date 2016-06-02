Киев, 2 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания украинского парламента 2 июня заявил, Советский Союз целенаправленно заселял восток Украины переселенцами из других регионов страны. Видео выступления Парубия опубликовано на YouTube.

ИА REGNUM Андрей Парубий

По его словам, миллионы переселенцев приехали на восток Украины после того, как советская власть «положила» там миллионы украинцев. «Миллионами уничтожали наших дедов на тех территориях, куда заселяли переселенцев, московских оккупантов из других уголков другой страны», — сказал Парубий.

Следовательно, в настоящее время мнением жителей Донбасса по вопросу декоммунизации можно пренебречь. «И сегодня вы апеллируете к местному населению, к мнению людей, которые там живут?» — задал вопрос Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. В рамках закона предполагается в числе прочего переименование городов и улиц.

Составлен список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть с географической карты Украины и с улиц населенных пунктов. По планам этого заведения, до конца 2016 года переименованию должны были подвергнуться более 9 сотен населенных пунктов страны.

Декоммунизация на Украине продолжается. В частности, решено снести символы советского прошлого с ряда памятников. Так, планируется демонтировать данные символы с памятника Родине-матери в Киеве.