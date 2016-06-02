Ставрополь, 2 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум.



Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

В Ставропольском крае непрекращающиеся интенсивные дожди привели к новым подтоплениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Так, 2 июня в 06:30 из-за розлива воды в реке Развилка Шпаковского района произошло подтопление приусадебных участков пяти домов в селе Дубовка.

В 09:30 создан оперативный штаб Дубовского муниципального образования. На помощь людям вышли 34 человека и 15 единиц техники.

Ранее ИА сообщало о подтоплениях в Ставрополе, Невинномысске, Кочубеевском, Шпаковском, Арзгирском районах Ставрополья. Дожди в регионе не прекращаются. За последние дни в крае выпала месячная норма осадков. Трижды за май регион страдал от градобоев.

14−15 мая от градобоя пострадали более 900 домов, сотни машин и более 17 тыс. га посевов. 29 мая ливнями и градом накрыло Кочубеевский и Шпаковский районы. В Кочубеевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали более 1,8 тыс. га посевов. Погибло 835 гектаров зерновых и 10 гектаров овощей.

Ливни, непогода в Ставропольском крае сохраняются. В центре Ставрополя 31 мая снова прошел град.

МЧС сообщает о сохранении на Ставрополье сильных грозовых дождей, иногда с градом и шквалом до 15 м/с вплоть до 8 июня.