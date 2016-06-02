Вашингтон, 2 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Американская телевизионная сеть HBO, которая официально транслирует всемирно известный сериал «Игра престолов», намерена подать иск против ресурса Pornhub. Об этом сообщает The New York Post.

Цитата из кф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США, Великобритания Героини сериала

Представители НВО утверждают, что Pornhub снимает порнопародии по мотивам «Игры престолов», а также загружает отрывки с эротическими сценами из сериала в раздел «фантастика».

По мнению создателей сериала, администрация ресурса систематически нарушает авторские права, а также умаляет вклад телесаги в нынешнее киноискусство.

В настоящее время юристы HBO решают вопрос о блокировке контента, размещенного на ресурсе Pornhub.

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