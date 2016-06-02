Уфа, 2 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Концерт группы Сергея Шнурова «Ленинград» в Уфе отменен, сообщает портал ufacitynews.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

Выступление музыкального коллектива должно было состояться 14 июня в уфимском Дворце спорта.

Организаторы выступления сообщили, что официальной причиной отмены культурного мероприятия послужили личные обстоятельства артиста группы. Подробности обстоятельств пока неизвестны.

Возврат денег за купленные билеты происходит в местах их приобретения. Возврат средств за электронные билеты будет произведён 6 июня 2016 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку видеоклипа группы «Ленинград» «В Питере — пить» на наличие пропаганды алкоголизма.