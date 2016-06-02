Москва, 2 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Мэра Владивостока Игоря Пушкарёва и директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, доставленных после задержания в Москву, разместят в изоляторе «Лефортово», сообщают «Вести».

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Ранее в «Лефортове» находились многие фигуранты резонансных дел, в том числе бывшие главы Астрахани и Махачкалы, а также экс-губернатор Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия» и «Коммерческий подкуп».

В администрации Владивостока 1 июня была проведены обыски и изъяты документы. Также следственные действия прошли в загородном доме Пушкарёва и на предприятиях «Спасск-цемент», «Восток-цемент», «Владивостокский бутощебеночный завод».