Иркутск, 2 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Приангарье следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье"Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» по факту избиения в конце мая директора медиахолдинга «Город» Дениса Кучменко. Общественные организации призывают власти региона и следователей взять расследование этого резонансного преступления на особый контроль.

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Так, иркутское областное отделение Союза журналистов России обратилось к руководителю регионального СКР с просьбой взять расследование нападения на коллегу на особый контроль в связи с тем, что в Иркутской области участились события, связанные с угрозой жизни и профессиональной деятельностью журналистов, пишет «Областная газета».

С заявлением, что берет на контроль ситуацию с расследованием нападения на братского журналиста, выступил и «Центр правовой поддержки журналистов» Общероссийского народного фронта. В организации подчеркнули, что сейчас Иркутская область на карте нарушений прав журналистов выделена красным цветом, означающим высокий уровень ущемления прав журналистов. Напомним, что в 2012 году в Тулуне был убит журналист Александр Ходзинский.

«Власть дистанцироваться не может от таких случаев. И муниципальная, и региональная. Надо реагировать в соответствии с законом и человеческими отношениями. На любое такое явление, на любой такой случай, тем более в отношении журналиста, мы обязаны реагировать. Другое дело, что ходить и переставлять ноги тем, кто занимается расследованием, мы не должны. Я этот случай возьму на контроль, тем более, насколько я знаю, что это уже не первый подобный случай», — сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, генерального директора медиахолдинга «Город» журналиста Дениса Кучменко избили в подъезде собственного дома 25 мая в Братске. Двое неизвестных в масках напали на журналиста на первом этаже в жилом доме Братска. В результате нападения у пострадавшего сломана рука, кроме того, он получил многочисленные ссадины и ушибы. При нападении злоумышленники использовали электрошокер. Возбуждено уголовное дело. Сам журналист связывает причины нападения со своей профессиональной деятельностью.