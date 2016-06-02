Вашингтон, 2 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Население США имеет шанс сильно латиноамериканизироваться. Нельзя сказать, чтобы раньше лицам, приехавшим из Мексики, Чили или Эквадора так уж сильно препятствовали в реализации возможности «пожить как люди» в одном из пятидесяти североамериканских штатов. Вполне так толерантно отсматривали данные «понаехавших» и преимущества, которые государство будет иметь от их присутствия на его территории (участие в создании ВВП, уплата налогов). И выдавали заветные green cards, свидетельствующие, что предъявитель сего — законно проживающий в США человек, имеющий точно такие же права, как гражданин этой страны. За исключением того, что получившие вид на жительство иностранцы не имели права избирать и быть избранными.

clent.net Американский паспорт

До последнего времени эта ситуация никого особенно не напрягала. Ни коренных жителей государства, ни иностранцев. Власти первой (в смысле — главной) демократии мира испытывали удовольствие от того, что чужаки, прибыв на земли, охраняемые лично Статуей Свободы, вполне политкорректно не совали свои носы в честную борьбу «ослов» (демократов) со «слонами» (республиканцами).

Ситуация развивалась годами и десятилетиями так, как она развивалась, и ничего совершенно не указывало на то, что у определенной группы населения страны вдруг случится короткое замыкание в мозгах и между их извилинами неожиданно и непогашаемо заискрит тяга к самоамериканизации.

Явление это не имеет ничего общего ни с программой, регулярно рассылающей предложения «записаться в американцы всего за 50 долларов», ни с программой «утечки мозгов» из государств всего остального мира в Америку с последующим жестким профессиональным отбором необходимых, действительно ценных с научной точки зрения кадров. Нынешняя американизация — адресная. И спровоцирована она выборами. А точнее — пугающим правящих нынче демократов и их кандидата Хилари Клинтон прогнозом исхода. Провала, причина которого — Дональд Трамп.

Год назад, когда Трамп заявил о вступлении в борьбу за пост президента Штатов, большинство восприняло это, как элемент шоу. Трамп — продюсер и ведущий реалити-шоу «Кандидат» — такие люди часто настолько сильно вживаются в сценический образ, что перестают различать, где жизнь, а где — телестудия. Тогдашний рейтинг Трампа угрожал только его собственной программе, да и то в положительном смысле: продержится в гонке некоторое время, сойдет, но шоу очков и зрителей добавит. Теперь, когда по данным опросов проведенных на прошлой неделе Трамп уже опережает Хилари на 3%, шутки кончились. Среди «ослов» началась паника и лихорадочные поиски выхода из ситуации. Такого, чтобы обеспечил если не поддержку по максимуму экс-первой леди, то гарантировал, по крайней мере, контрольный «выстрел» избирателя в фигуру ее противника.

Выход нашли в «латиноамериканском резерве». Отношение Трампа к мигрантам хорошо известно: перл «Америка превращается в свалку для мексиканцев» просто обречен на то, чтобы стать незабываемым. Навешивание латиноамериканским иммигрантам ярлыков «насильников» и «преступников» — из той же серии. Как и озвученное желание построить забор на границе с Мексикой и прекратить пускать в страну людей, исповедующих ислам.

В общем, в Америке вдруг возникло массовое латиноамериканское явление «стань гражданином». Настолько массовое, что туда даже специально съездил корреспондент испанского издания El Confidencial, чтобы воочию убедиться, что это не блеф.

Оказалось: да, существует. Пока точно известно, что в Калифорнии — у этого штата и граница с Мексикой имеется и латиноамериканцев, живущих по гринкартам прослойка значительная. То, что идея экспресс-предоставления гражданства для «латинос» возникла именно в Калифорнии — неудивительно. Губернатором здесь служит Джерри Браун. Член демократической партии, естественно. Надо ли долго мучиться вопросом, в чем корни нынешней «политики открытых дверей» для выходцев из испано‑ и португалоязычной Америки? В одном Лос-Анджелесе таковых набирается под 750 тысяч. А в целом по Калифорнии — 2 миллиона. Чем не резерв против Трампа? Надо только подсказать «латинос», в обмен на что́ они смогут легко и просто стать гражданами.

Корреспондент названного выше издания выдергивает первого попавшегося из очереди за гражданством — мексиканку Эву Сеху, живущую в США по зеленой карте уже 13 лет и ранее вопросами американского гражданства голову себе не загружавшую. Та с удовольствием рассказывает, что пришла заполнять бумаги и делает это исключительно, чтобы проголосовать: многочисленные неожиданно объявившиеся в штате НКО разъясняют «латинос», как они могут стать полновесными и полноправными американцами и отомстить человеку, считающему иностранцев за людей второго сорта.

Стать гражданином США не так уж, в общем-то, и просто. Если по обычным правилам. Надо заплатить 700 долларов разных сборов, сдать отпечатки пальцев, изучить 145 вопросов об истории и политической и социальной организации страны. Плюс надо выстоять длительный срок в виртуальной очереди на заполнение формуляров. После того, как экзамен успешно сдан, предстоит еще одно длительное ожидание — документы будут долго блуждать по неведомым инстанциям, собирая подписи. И не факт, что будут утверждены. Деньги и время — два фактора, которые сразу отсекают большое количество желающих. Но не в нынешней ситуации.

Теперь в Калифорнии все быстро — до выборов осталось не так много времени, надо, чтобы новоявленные американцы успели влиться в электоральные списки.

«Мы знаем, что Трамп нас оскорбляет, и мы должны проголосовать против него, вернее — за его противника», — оглашает Сеха свою твердую гражданскую и политическую позицию.

«Если по-честному, то латиноамериканские американцы не очень политически активны, — признается уполномоченная Национальной ассоциации представителей латинских политиков (NALEO), одной из НКО, Лаура Валье. — Явка выше 50% у них не бывает. Но сегодня мы работаем над тем, чтобы люди осознали, что выбор зависит от каждого голоса и надеемся, что к урнам придет значительно больше, чем каждый второй». В этом году, по статистике организации, число латиноамериканцев, имеющих право голосовать (с учетом тех, кто гражданство получил ранее) только в Калифорнии поднимется до 3,9 миллиона человек (на 22% больше, чем в 2012 г.).

NALEO, по словам Валье, организация, ни к какой партии не принадлежащая и действующая автономно, и имеющая свое эфирное время в программе Univision — испаноязычной аудиовизуальной корпорации, соперничающей на равных, как утверждает El Confidencial, с четырьмя крупнейшими англоязычными телерадиокомпаниями страны. Только в мае нынешнего года Univision на 126 телеканалах провела 145 различных мероприятий, посвященных предстоящим выборам. В них приняло участие около 100 тысяч потенциальных избирателей. Более 130 тысяч подписались на новый текстовый инструмент обмена сообщениями между мобильными телефонами. Сообщения направляются со специально созданного для освещения подготовки к голосованию веб-сайта Youramerica.com.

«Эти выборы важны для испаноязычной части общества, — уверен вице-президент Univision Los Ángeles Луис Патиньо. — Никогда еще эта диаспора не имела столь мощного представительства — принять участие в голосовании могут 27 миллионов испаноговорящих американцев».

Закон о гражданстве США не изменился. Изменилась скорость работы чиновников иммиграционной службы, многократно выросла быстрота обработки документов и принятия решений. Положительных решений о предоставлении гражданства. Некоторые очевидцы говорят, что и не сдать экзамен, отвечая на несколько из тех самых 145 обязательных к изучению, теперь уже просто нельзя. Даже если вы будете считать, что 41-й и 43-й президенты США — один и тот же человек, ведь и в том и в другом случае речь — о Джордже Буше.

Закон — что дышло. Применительно к разворачивающейся кампании экспресс-гражданства и с учетом испаноязычной специфики населения, в сторону которой он ныне повернут, можно сказать: закон — это трампа (trampa). Испанское слово, переводящееся на русский, как «западня» или «ловушка». Trampa для Трампа.