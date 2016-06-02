Москва, 2 июня, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Один из жильцов многоквартирного дома погиб при пожаре на 4-й Новокузьминской улице в ЮВАО столицы, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по г. Москве.

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Информация о возгорании в девятиэтажке, расположенной по адресу: ул. 4-я Новокузьминская, дом 9, корпус 2, поступил в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС 1 июня в 22:22. Горела квартира на третьем этаже здания, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 5 минут.

Из квартир, расположенных выше горевшей, эвакуировали трех человек. Возгорание было ликвидировано в 22:47, его площадь составила 15 кв. м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

По словам матери 37-летнего погибшего, мужчина жил один в однокомнатной квартире. В тот вечер он употреблял алкоголь и курил в кровати, уточняет РЕН-ТВ. Скорее всего, причиной трагедии стал непогашенный окурок.