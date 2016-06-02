Благовещенск, 2 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Амурский следственный комитет и отдел собственной безопасности регионального УМВД не увидели состава преступления в действиях полицейских, выбивших дверь и с использованием спецсредств жестко отобравших ребенка у жительницы Буреи Ольги Исхаковой, сообщает ИА REGNUM.

topwar.ru Электрошокер

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«Настоящим уведомляю, что по заявлению Хмельницкой Л. Н. о недозволенных действиях сотрудников МО МВД России «Бурейский» в отношении Вас принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях сотрудников МО МВД России «Бурейский», — сообщается в ответе следственного отдела СУ СК РФ по Бурейскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля сотрудники полиции с дубинками и электрошокером, прикрываясь щитом, выбили двери в доме Ольги Исхаковой и забрали её малолетнего сына. Кинувшуюся на защиту ребёнка мать ударили шокером, дубинками, подняли за волосы и пинками вышвырнули на улицу, держа на земле и угрожая изолировать на 48 часов за сопротивление органам правопорядка.

Малыша вернули матери лишь через несколько дней, отменив постановление об изъятии ребёнка новым постановлением.

Выяснилось, что конфликт начался с отказа Ольги Исхаковой прививать ребенка от гепатита, после чего педиатр местной больницы написала докладную записку о ненадлежащих условиях содержания ребёнка и препятствовании его медицинскому осмотру. После обследования в Благовещенске у ребенка обнаружили непереносимость этого вида прививки.

Бабушка малыша, мать Ольги Исхаковой, написала заявления в службу собственной безопасности УМВД области и в прокуратуру. Однако вместо возбуждения уголовного дела в отношении полицейских матери-одиночке пришло уведомление о возбуждении уголовного дела против неё — за избиение полицейского.

Ольга Исхакова обратилась за помощью в «Родительское Всероссийское Сопротивление», на заседании которого в 2013 году президент РФ Владимир Путин сказал, что ювенальной юстиции в России не будет.