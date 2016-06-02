Брянск, 2 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В город Клинцы Брянской области переброшена 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Как сообщает портал «Клинцы. Инфо», первый поезд прибыл утром 30 мая.

Mikhail Evstafiev Колонна бронетранспортёров БТР-80

«Командир третьего мотострелкового отделения майор Виталий Соколов рассказал корреспонденту газеты о том, что на данный момент в эшелоне вместе с ним прибыло 214 военнослужащих, кроме того, он добавил, что каждый день будут подъезжать солдаты, будут пополняться ряды военнослужащих», — сообщает издание.

При этом по данным «Газеты.ру», переброска завершится к концу года. Тогда бригада войдет в состав 20-й армии, штаб которой находится в Воронеже. Издание ссылается на выступление министра обороны Сергея Шойгу 4 мая. Тогда он заявил, что Минобороны принимает меры для того, чтобы противодействовать наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российский границ.

«До конца года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна — в Южном военном округе», — сказал Сергей Шойгу.