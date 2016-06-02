Анкара, 2 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 2 июня, что правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР), которая стремится ввести президентскую форму правления, будет пытаться провести конституционную реформу через парламент, однако обратится к открытому голосованию, если законодатели зайдут в тупик, сообщает Reuters.

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С таким заявлением он выступил на встрече с членами ПСР, в ходе которой он отметил, что самым большим долгом их партии является создание новой Конституции.

Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к созданию президентской формы правления, при которой власть в стране будет принадлежать только главе государства.

Как отмечают оппоненты главы государства, конституционные изменения служат интересам исключительно самого Эрдогана.