Москва, 2 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Россия предлагает международному сообществу лучшую альтернативу тем принципам, которые взяты за основу блоком НАТО. Об этом 1 июня заявил член центрального штаба ОНФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Михаил Старшинов в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

«Россия предлагает всему миру что? Россия предлагает одну простую вещь — игру по правилам. О чём мы договорились, так и должно быть. Когда один кто-то начинает эти правила пересматривать, происходит серьезнейший перекос в политических отношениях и в вопросах безопасности», — заявил Старшинов.

В свою очередь, НАТО придерживается принципа «лояльность в обмен на безопасность», однако не следует из этого делать сразу вывод о безоговорочной поддержке США союзниками, подчеркнул парламентарий. «У американцев не так много друзей, как может показаться. Просто их внешнеполитическое ведомство активно продвигает свои национальные интересы. Другие страны просто согласны делегировать часть суверенитета в обмен на минимальные затраты на национальную безопасность», — отметил он.

Напомним, что 8−9 июля 2016 года в Варшаве состоится очередной саммит НАТО. По итогам последних переговоров министра обороны Польши Антония Мацеревича с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом стало известно, что НАТО разместит в Восточной Европе четыре батальона — в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.