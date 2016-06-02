Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Ростовские власти занялись проблемами обманутых дольщиков. Для того чтобы люди, вложившие средства в мифическое жилье, получили крышу над головой, будет построено 15 многоэтажек. Об этом ИА REGNUM 2 июня проинформировали в городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Строительная площадка

Застройщикам предлагается застроить высотками земельный участок площадью 25,84 гектара в микрорайоне «Левенцовский». Проекты планировки и межевания территории уже разработаны. Согласно документации, объем жилого фонда превысит 270 тыс. квадратных метров. Рядом будут расположены два детских сада, школа, детская поликлиника. Оснастят территорию и парковочными местами.

Напомним, ранее власти областного центра извещали о том, что до конца текущего года дольщики трёх многоэтажек, которые так и остались в проекте, должны быть обеспечены жильем. Инвестор готов завершить начатое предыдущим застройщиком дело. Особая активность в решении проблем обманутых вкладчиков объясняется тем, что Ростов-на-Дону считается самым проблемным городом в регионе. У лидера черного списка значится 21 долгострой.

Подробнее: Дольщики трех долгостроев в Ростове-на-Дону обретут жилье до конца года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году областные власти планировали решить проблему обманутых дольщиков до конца 2016 года. Но за этот срок число долгостроев увеличилось с 18 до 25. Брошенными на стадии котлована или пустующей «коробки» являются также три дома в Батайске и один в Таганроге.

В декабре 2015 года Александр Хинштейн поставил «двойку» региональным властям в работе по данной проблеме. На Дону обманутыми дольщиками считаются почти 2 тыс. человек. И долгие годы жители региона, вложившие свои сбережения в будущие квартиры, продолжали ждать чуда. Некоторые до сегодняшнего дня так и не дожили, теперь с этой проблемой живут их близкие.

Читайте также: В Ростове-на-Дону обманутые дольщики вышли на митинг