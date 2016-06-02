Киев, 2 июня, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, 25 мая помилованная президентом России Владимиром Путиным и в тот же день вернувшаяся на Украину, заявила, что её возмущает позиция Германии в отношении России. Речь идёт об обсуждении возможного смягчения санкций в отношении России, за которое выступает ряд германских политиков. Об этом бывшая украинская военнослужащая заявила в интервью немецкой газете Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Время санкций!

«Меня приводит в бешенство, что на Украине гибнут солдаты, а в это время в Германии уже обсуждается смягчение санкций», — заявила Савченко. По мнению украинской лётчицы, которая в недалёком прошлом участвовала в деятельности карательного батальона «Айдар», президента России нужно подвергнуть «массивному экономическому и политическому давлению».

Савченко считает, что Запад слишком мягко относится к Москве, и санкции необходимо ужесточить. Про Путина, который подписал указ о её помиловании, она сказала, что он собирается продолжать «захватывать новые регионы», а мировое сообщество никак не может понять этого.

Напомним, что Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии за пособничество в убийстве двух российских журналистов. Она должна была в настоящее время находиться в одной из российских колоний, но была помилована указом президента России. Вернувшись на Украину, она оказалась в центре внимания общественности и СМИ. 31 мая она дебютировала в украинском парламенте, произнеся речь о погибших в Донбассе украинских военных, которую депутат завершила исполнением гимна Украины.

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