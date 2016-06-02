Краснодар, 2 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. По факту гибели 17-летнего молодого человека от удара током в Краснодаре проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

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«Проводится проверка, — сказали в ведомстве. — Подробности будут позже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Краснодаре от удара током погиб 17-летний подросток, который после сильного дождя переходил проезжую часть. Инцидент произошел в центре города на пересечении улиц Красной и Северной в районе 22:00 мск.

Прибывшие на место ЧП медики боролись за жизнь молодого человека около 50 минут, однако подросток скончался не приходя в сознание.

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