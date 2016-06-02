Барнаул, 2 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Круг банков-партнеров Алтайского гарантийного фонда (АГФ) расширился до 21 кредитного учреждения. Накануне в него включили еще два банка. Положительные решения о совместной реализации «Программы предоставления поручительств» на очередном заседании экспертного совета АГФ приняты в отношении таких учреждений, как Алтайский филиал «Азиатско-Тихоокеанского» Банка (ПАО) и операционный офис «Барнаульский» Новосибирского филиала ПАО Банк «ФК Открытие». Об этом редакции ИА сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В. Астрахов. «Купцы, играющие в шашки». 1857 г

О новых партнерах в АГФ сообщили следующее: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков на Дальнем Востоке. На территории Алтайского края функционирует 3 офиса обслуживания, расположенных в Барнауле и Бийске. По итогам 2015 года портфель банка по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превысил 3 млрд. рублей. Клиентская база составляет порядка 25 тысяч корпоративных клиентов и более 500 тысяч физических лиц».

Что касается соглашения о сотрудничестве с финансовой группой «Открытие», то она представлена в Алтайском крае двумя кредитными учреждениями — «ХМБ Открытие» и ПАО Банк «ФК Открытие». Сеть обслуживания «ФК Открытие» насчитывает 21 филиал, 45 дополнительных и 54 операционных офиса. На территории Алтайского края действуют 2 операционных офиса. Банк входит в число партнёров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», совместно реализующих Программу стимулирования кредитования субъектов предпринимательства.

Как пояснил первый вице-губернатор Сергей Локтев, в рамках кредитного предложения, получившего название «Гарантия развития», осуществляется предоставление уполномоченным банком кредитов малым и средним предприятиям края под поручительство регионального гарантийного фонда на срок до 3 лет и в сумме от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей по фиксированной ставке 11% годовых.

Еще одной антикризисной мерой поддержки малого бизнеса в регионе стало введение двухлетних налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Нулевая налоговая ставка распространяется на период с 1 апреля 2016 года.

Также налоговые каникулы также распространяются на предпринимателей, пользующиеся патентом при осуществлении пяти видов работ: услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, изготовление изделий народных художественных промыслов, изготовление валяной обуви, производство молочной продукции, а также деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. Эти бизнесмены смогут пользоваться нулевой ставкой налога с 1 июля 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский гарантийный фонд осуществляет свою деятельность с 2007 года. За время работы Фонда предоставлено 537 поручительств на общую сумму 1 401 млн. рублей. Это позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь на развитие бизнеса дополнительно свыше 3 875 млн. рублей кредитных средств.